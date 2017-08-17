الكلالدة يعلن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية

الاصلاح نيوز-

اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية لانتخابات البلدية واللامركزية ليل أمس الأربعاء التي شارك بها مليون و302 ألفا و949 مقترعا ومقترعة حسب الحصيلة الأخيرة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تدقيقها التي أظهرت “فروقات طفيفة” عن النتائج الأولية للجان الفرز والانتخاب.

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي عقده في المركز الاعلامي عن اعتماد النتائج، ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية كاملة، فيما تبدأ فترة الطعون القضائية اليوم ولمدة أسبوعين.

وقال الكلالدة في المؤتمر الصحفي إن الفروقات التي ظهرت في عملية التدقيق، هي فروقات طفيفة جدا، ما بين النتائج الأولية التي أعلنتها لجان الانتخاب والفرز، واللجان الخاصة بالتدقيق، مؤكدا أن أي خطأ أيضا حتى بعد اعتماد النتائج النهائية فتصحيحه متاح عبر القضاء.

وأشار الكلالدة إلى أن الفروقات أظهرت تفاوت ترتيب بعض المرشحين وانتقال بعض المرشحين من الفوز إلى الخسارة، لافتا إلى أن بعض المجالس المحلية كان عدد أصوات النجاح فيها 300 و400 صوت، وأن ظهور فروقات هو أمر متوقع، وأن عملية التدقيق هي عملية ضرورية جدا.

وتنافس 6622 مرشحة ومرشحة على 2444 مقعدا لرئاسة البلدية وعضوية المجلس البلدي وعضوية المجلس المحلي وعضوية مجلس المحافظة.

وأكد أن النتائج النهائية سيصار الى نشرها في الجريدة الرسمية، فيما نشرت النسخة الالكترونية منها فجر اليوم على الموقع الرسمي للهيئة المستقلة للانتخاب.

وبين الكلالدة أن الهيئة ستقدم تقريرا مفصلا في وقت لاحق عن العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد الأوراق الباطلة ونسب الاقتراع لكل مجالس بشكل منفصل، أي البلدية واللامركزية، منوها إلى أن عدد الأوراق الباطلة في الانتخابات النيابية الماضية أظهر انحسارا فيها بواقع 29 ألف ورقة باطلة ، قياسا على الانتخابات البرلمانية 2013 التي سجلت 120 ألف ورقة باطلة.

وأضاف أن 6622 مرشحة ومرشحاً تنافسوا على 2444 مقعداً، تختلف مواقعها ما بين رئيس بلدية وعضو مجلس محلي/ بلدي وعضو مجلس محافظة.

ووصل عدد المقترعين بانتخابات المجالس البلدية واللامركزية في المملكة، وفق الكلالدة، الى مليون و302 ألفاً و949 ناخبة وناخباً، من أصل اربعة ملايين و109 آلاف و423 ناخبة وناخباً يحق لهم التصويت في المجالس البلدية واللامركزية.

وشكلت الإناث النسبة الأكبر من إجمالي من يحق لهم الانتخاب في المملكة، بعدد يصل لنحو 182ر2 مليون ناخبة وبنسبة 53 %، في حين بلغ عدد الذكور 927ر1 مليون وبنسبة 47 %.

وفيما يتعلق ببعض الاحتجاجات التي وقعت أمس في عدد من المناطق التابعة لبلدية الموقر التي لم تقع فيها اعتداءات على صناديق الاقتراع، قال الكلالدة إن من حق الناخبين في تلك المناطق اللجوء إلى القضاء، لكن الهيئة المستقلة تولدت لها القناعة بتأثر النتائج في تلك الصناديق، حيث تتشارك في صندوق رئيس البلدية.

وفي رده على ما تداولته بعض وسائل إعلامية من اتهامه “بمحاباة التيار الإسلامي” في الانتخابات من خلال اعتماد الصالات الرياضية لتسهيل عملية التصويت عليهم، عبر الكلالدة عن استغرابه من هذه الاتهامات قائلا إن “الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي كان قد أرسل مذكرة خطية” يحتج فيها على اعتماد الصالات الرياضية، معتبرا أنها ضد “الإسلاميين”، مبرزا خلال المؤتمر الصحفي تلك المذكرة.

وانتقد الكلالدة التقرير النهائي لبرنامج راصد لمراقبة الانتخابات ردا على سؤال صحفي حول تقييمه لذلك التقرير، وقال إن مدير مركز الحياة المسؤول عن برنامج راصد الدكتور عامر بني عامر، قد “خانته الدقة” حيث قال إن “التصويت بشكل متكرر حصل بشكل كبير في مراكز اقتراع”.

وأضاف: “الدكتور بني عامر خانته الدقة.. كيف يمكن بحضور المندوبين والمراقبين في مراكز الاقتراع أن يحدث ذلك دون أن يبلغنا أحد بذلك في هذه الحالة سأحاكمهم بسبب عدم التبليغ”، مضيفا رغم ذلك نحترم التقرير وسنرد عليه.

من جهته، شكر الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة جهاد المومني الصحفيين على تغطيتهم المتواصلة للانتخابات، وقال إن عملية تدقيق النتائج هي مرحلة مهمة جدا في عملية الفرز، مرجعا سبب التأخير في إعلان النتائج هو تدقيقها من قبل اللجان الخاصة في بعض الدوائر الانتخابية.

يذكر أن النسبة العامة للاقتراع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية بلغت على مستوى المملكة 71ر31 %، وفق ارقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

وسجلت محافظة عجلون النسبة الأعلى 81ر62 %، تلتها محافظات: المفرق

80ر59 %، الكرك 14ر57 %، جرش

91ر56 %، الطفيلة 46ر54 %، معان 26ر54 %.

في حين سجلت محافظات: مأدبا 97ر46 %، إربد 44ر43 %، البلقاء

86ر38 %، العقبة 42ر36 %، الزرقاء 06ر20 %، في حين سجلت العاصمة عمّان النسبة الأقل 08ر16 %.-(بترا)

نتائج الانتخابات البلدية واللامركزية 2017

1- محافظة العاصمة.

2- محافظة اربد.

3- محافظة البلقاء.

4- محافظة الزرقاء.

5- محافظة الطفيلة.

6- محافظة العقبة.

7- محافظة الكرك.

8- محافظة المفرق.

9- محافظة جرش.

10- محافظة عجلون.

11-محافظة مدبا.

12-محافظة معان.