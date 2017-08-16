تغريدة لأوباما تحصد أكبر عدد إعجابات في تاريخ “تويتر”

الاصلاح نيوز-

أصبحت عبارة للزعيم الجنوب افريقي الراحل نلسون مانديلا استخدمها الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما على حسابه عبر “تويتر” التغريدة التي حازت أكبر عدد من علامات الاعجاب في تاريخ الشبكة الاجتماعية، على ما أعلنت “تويتر” الأربعاء.

وكتب اوباما أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة عبر “تويتر” الأحد “لا أحد يلد مع كره للآخر بسبب لون بشرته أو أصوله أو ديانته”، غداة مقتل متظاهرة معادية للعنصرية في مدينة شارلوتسفيل في فيرجينيا على يد أحد أنصار النازيين الجدد.

والأربعاء عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش، كانت هذه التغريدة حائزة حوالى 3,3 ملايين علامة إعجاب إضافة إلى أكثر من 1,3 مليون إعادة تغريد.

ولم يدل باراك اوباما بأي تعليق حيال الموضوع باستثناء هذه العبارة للمقاوم الكبير ضد نظام الفصل العنصري. وأرفق الرئيس الأميركي الرابع والأربعون هذه التغريدة بصورة له مبتسما لأربعة أطفال ينظرون اليه من النافذة بينهم فتاة سوداء وطفل أشقر.

كذلك نشر اوباما تكملة القول لنلسون مانديلا في تغريدتين أخريين من دون صورة لم تلقيا التفاعل عينه.(أ ف ب)