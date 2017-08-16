مقتل 17 مدنيا في غارات للتحالف الدولي على الرقة

الاصلاح نيوز-

قتل 17 مدنيا بينهم اطفال الاربعاء جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدفت ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون في مدينة الرقة في شمال سورية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويدعم التحالف الدولي بغارات جوية ومستشارين على الارض هجوم قوات سورية الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، المستمر منذ الاسبوع الاول من حزيران/يونيو داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الابرز في سورية.

ووثق المرصد السوي الاربعاء “مقتل 17 مدنيا بينهم خمسة اطفال واصابة نحو 30 آخرين بجروح جراء قصف طائرات التحالف الدولي لأحياء المدينة القديمة ومناطق أخرى في وسط مدينة الرقة”.

ويأتي ذلك بحسب المرصد بعد مقتل عشرة مدنيين الثلاثاء و11 آخرين الاثنين في قصف التحالف لاحياء المدينة.

وباتت قوات سورية الديموقراطية تسيطر على اكثر من نصف المدينة، التي دفعت المعارك فيها عشرات الاف المدنيين الى الفرار.

وينفي التحالف الدولي تعمده استهداف مدنيين، ويؤكد اتخاذه الاجراءات اللازمة لتفادي ذلك في كل من العراق وسورية.

ودخلت عمليات التحالف الدولي الذي ينفذ غارات على المتطرفين في العراق وسورية الشهر الحالي عامها الرابع، إذ بدأت في 8 اب/اغسطس 2014 في العراق، قبل أن تشمل لاحقا محاربة المتطرفين في سورية المجاورة.

وفي تقريره الشهري الاخير في آب/اغسطس الحالي، قدر التحالف ان “624 مدنيا على الأقل قتلوا بشكل غير متعمد في ضربات التحالف” منذ بدء عملياته العسكرية في البلدين.

لكن المرصد السوري ومنظمات حقوقية تقدر ان العدد اكبر بكثير.

وادى النزاع في سورية الى مقتل أكثر من 320 ألف شخص في سورية وتهجير الملايين منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 عقب خروج تظاهرات تطالب بإصلاحات تعرضت لقمع دام من جانب النظام. (أ ف ب)