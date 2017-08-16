البريد الأردني يستقبل 28 ألف طلبا للالتحاق بالجامعات الرسمية

الاصلاح نيوز-

أعلن البريد الاردني استمرار مكاتبه المعتمدة باستقبال الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعات الرسمية.

وقال مدير عام البريد الاردني الدكتور خالد ذيب اللحام ان مكاتب البريد قامت ببيع (28068) الف طلب التحاق بالجامعات الرسمية عبر النافذة البريدية المعتمدة لتقديم هذه الخدمة حتى مساء دوام اليوم الاربعاء.

واضاف ان ادارة البريد اتخذت الاجراءات اللازمة لتقديم هذه الخدمة لأنائنا الطلبة بدءا من يوم الاثنين الماضي وفق المتطلبات المتفق عليها مع وحدة التنسيق للقبول الموحد للجامعات الرسمية وبما يضمن حصول الطلاب على الخدمة النوعية المتضمنة الدقة والسرعة في اداء الخدمة.

وبين ان التجربة الحالية لتقديم الخدمة من خلال آلية الدفع الالكتروني (EFAWATEERcom) وعبر اكثر من جهة لم تؤثر كثيرا على حجم الطلبات المباعة للطلاب وذلك لأن البريد الاردني له انتشار في كافة المحافظات اضافة للخبرة التي يتمتع بها موظف البريد في تقديم الخدمة ما جعل المواطن الاردني يثق بالخدمة المقدمة من خلال مكتب البريد.

وبين أن البريد في التجربة الجديدة لوحدة التنسيق للقبول الموحد اصبح احد القنوات لتقديم الخدمة بدلا من الوضع السابق الذي كان يحصر بيع الطلبات من خلال مكاتب البريد الاردني، مشيرا الى ان مكاتب البريد ستتوقف عن استقبال الطلبة الراغبين بالحصول على هذه الخدمة مع نهاية دوام يوم 2017/8/21 بحسب تعليمات وحدة التنسيق الموحد.(بترا)