عائدات الدخل السياحي ترتفع إلى 2.5 مليار دولار

الاصلاح نيوز-

ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي لنهاية تموز من العام الحالي بنسبة 5ر13 بالمئة إلى 5ر2 مليار دولار (نحو 8ر1 مليار دينار)، مقارنة مع 2ر2 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2016.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذا الارتفاع نجم عن زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 5ر9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016.

وعلى الصعيد الشهري، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 7ر8 بالمئة في شهر تموز الماضي لتصل إلى 1ر418 مليون دولار.

وأكد البنك أن ارتفاع الدخل السياحي لشهر تموز جاء، بشكل رئيس، نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 2ر7 بالمئة بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي.-(بترا)