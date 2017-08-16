راصد: أكثر من 500 مخالفة رصدت خلال الانتخابات

الاصلاح نيوز-

قال المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر ان عدد الحوادث التي رصدت يوم الاقتراع بلغت 535 حادثة على مستوى المملكة وتركزت في العاصمة ومحافظتي الزرقاء واربد.

واضاف ان المخالفات تنوعت بين شراء اصوات، تصويت جماعي، عدم استخدام الحبر السري، فوضى، انقطاع للتيار الكهربائي، وتصويت امي.

واكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاربعاء، انه لم يتم رصد توجيه ممنهج او تأثير من قبل إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب باتجاه مترشحين محددين.

وعرض بني عامر عددا من الفيديوهات والصور التي تظهر انتهاكات صارخة لسرية الاقتراع، اضافة الى بيان مساوئ استخدام الصالات التي دفعت كثيرا من الناخبين الى التراجع دون الادلاء بأصواتهم.

ولفت الى أن بعض الراصدين تعرضوا للمخاطر خلال التواجد يوم الاقتراع، مشيدا بدور الاجهزة الامنية في جهودها بالحفاظ على امن يوم الاقتراع.

وثمن دور الهيئة المستقلة للانتخاب وفريقها.