عدم معرفة العامل بحقوقه يحرمه من حقه بالإجازة

الاصلاح نيوز-

شهد اليوم الانتخابي حضورا كبيراً لعمال في أماكن عملهم بالرغم من إصدار الحكومة تعميما باعتبار امس عطلة رسمية بسبب الانتخابات البلدية واللامركزية.

وأوجدت الحكومة هذه العطلة للتسهيل على المواطنين المشاركة بهذه الانتخابات لاختيار مرشحيهم فيما تشمل هذه العطلة القطاعين العام والخاص.

وأكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب ، ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بالعطل الرسمية ينطبق على القطاع الخاص حتى لو لم يتم ذكر ذلك بالبيان الرسمي، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء في عام 2012.

وبين الخطيب انه في حال كانت طبيعة عمل احدى مؤسسات القطاع الخاص تستوجب الدوام يتم احتساب ساعة العمل بساعة ونصف للموظف بالمؤسسة.

واعتبر اصحاب عمل أن هذا اليوم كباقي الأيام ويجب على العمال الالتزام بالعمل، مشددين من لم يات الى العمل اعتبر مجازاً تخصم من أيام إجازته.

وبحسب الخطيب أن العطلة تم تحديدها بموجب بلاغات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.

وقال ان العامل اذا اشتغل في أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية (بموافقته أو بدون موافقته) فيجب أن لا يقل أجر العامل مقابل ذلك اليوم عن 150% من أجره المعتاد.

واضاف ان كثيراً من العمال لا يعرفون حقوقهم فتجد ان صاحب العمل يشغل هذا العامل ايام العطل الرسمية من غير اي اجر اضافي.

وقال ان هنالك اصحاب عمل يحسبون ايام العطل الرسمية من اجازة العامل السنوية وتخصم من هذه الاجازات.

واكد انه لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً اذا امضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة.

وقال: «ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية حتى لو وقعت خلالها».

واضاف أنه اذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة باجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.

ولفت الى انه يجوز تاجيل اجازة العامل عن اي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل الى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه اذا انقضت السنة التي اجلت اليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.

ولفت على انه لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل.

ويقدر عدد العمال الاردنيين مليون ونصف مليون موزعين بين القطاعين العام والخاص، في حين يقدر عدد العمال الوافدين مليون عامل حصل 350 الف فقط على تصاريح عمل.

«الرأي»