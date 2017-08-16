تمديد اعتقال الشيخ صلاح

الاصلاح نيوز-

مددت محكمة إسرائيلية أمس، اعتقال الشيخ رائد صلاح من قياديي فلسطينيي 48، الى يوم غد الخميس، رغم طلب الشرطة تمديد الاعتقال لأكثر من أسبوع، إذ توجه لها السلطات تهمة العضوية في ما يسمى “تنظيم محظور”، بقصد الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الذي حظرته إسرائيل، قبل اقل من عامين، وتهمة التحريض. وقد أدانت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 هذا الاعتقال العدواني، مؤكدة أنه اعتقال ترهيبي ضد كل فلسطينيي 48.

وكانت قوات كبيرة من الشرطة وما يسمى بـ”قوات حرب الحدود” وعناصر المخابرات قد اجتاحت أحد أحياء مدينة الفحم، عند الساعة الثانية والنصف من قبل فجر أمس، ثم داهمت بيت الشيخ صلاح، وأجرت تفتيشات فيه وصادرت حاسوبين، واقتادت الشيخ الى أحد مراكز الاعتقال. وكان الشيخ صلاح قد أنهى قبل 7 اشهر محكومية من ثمانية اشهر بتهم ما يسمى “التحريض”، وفي العام 2003 حكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، بقضايا تتعلق بالحركة الاسلامية “الجناح الشمالي) الذي يقوده صلاح. وهو محظور عليه دخول القدس منذ العام 2007، بينما محظور عليه دخول الأقصى منذ ما يزيد عن 12 عاما. وقد نظرت محكمة إسرائيلية أمس بطلب الشرطة تمديد اعتقال صلاح لثمانية أيام، إلا أن المحكمة وافقت على تمديد حتى يوم غد الخميس، على أن تبحث المحكمة مجددا بطلب الشرطة لتمديد اعتقاله.

وعقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا لها أمس في الناصرة، لبحث مسألة الاعتقال، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إننا لم نتفاجأ من هذا الاعتقال العدواني، لأنه سبقت هذا حملة تحريض واسعة النطاق استهدفت مدينة أم الفحم، وشخص الشيخ صلاح، وصلت الى حد التحريض الدموي. وهذا التحريض رأيناه اليوم على لسان وزير “الأمن الداخلي”، غلعاد أردان، الذي أطلق تعليمات لجهاز القضاء، ليصدر احكاما طويلة الأمد ضد الشيخ.

واتخذت المتابعة سلسلة قرارات لنشاطات كفاحية، ضد عملية الاعتقال، سيعلن عن تفاصيلها اليوم الاربعاء، كما اصدرت المتابعة بيانا قالت فيه، إن مداهمة مدينة أم الفحم بجحافل الشرطة وما يسمى بـ”حرس الحدود”، ومداهمة بيت الشيخ صلاح، ومصادرة محتويات من بيته، ما هو إلا استعراض عضلات ترهيبي، جاء بأوامر عليا، سبقتها حملة تحريض قادها شخص بنيامين نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة بائسة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال واستبداده في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك”.

وأضافت المتابعة، “أننا نرفض كل أشكال التحقيقات السياسية الترهيبية، وما يتبعها من اعتقالات قمعية، ليس لها هدف، سوى السعي لإسكات جماهيرنا وشل حركتها الكفاحية، وهذه محاولات فاشلة ولن تنجح، كما هو حال عشرات السنين. لقد تم استدعاء الشيخ صلاح مرات عديدة الى غرف التحقيق، وواجه لوائح اتهام عديدة، وقبع في السجون السياسية. ورغم عدم شرعية هذه الاعتقالات والتحقيقات، فإنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، استدعاءه للتحقيق في وضح النهار. ولكن هذا لا يلبي رغبات العقول العنصرية الشرسة، التي تسيطر على مؤسسات الحُكم الإسرائيلية، بدءا من شخص نتنياهو، لذا رأينا هذا المشهد الترهيبي في أم الفحم قبل فجر امس”.

كما صدرت بيانات وتصريحات لأحزاب وسياسيين من فلسطينيي 48 تدرين فيه جريمة الاعتقال، وقال محامي الشيخ صلاح، المحامي عمر خمايسي في تصريحات اعلامية، إن محور التحقيقات في الفترة الأخيرة مع الشيخ رائد صلاح هو العضوية في منظمة محظورة، والقصد هنا الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، وحتى وهو في السجن تم التحقيق معه حول هذا الموضوع، إضافة لشبهات بما يسمى “التحريض على العنف والإرهاب” وهي شبهات ينفيها الشيخ رائد صلاح.

وأكد خمايسي أن مساحة الحريات تضيق أكثر وأكثر في إسرائيل، ففي الماضي كانت شعار “بالروح والدم نفديك يا أقصى” هتافا عاديا، أما اليوم فينظرون له وكأنه تحريضا لتنفيذ عملية، فقانون ما يسمى مكافحة الإرهاب قلص كثيرا من الحريات، وخاصة حرية التعبير عن الرأي.