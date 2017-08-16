فوز الإسلاميين برئاسة 3 بلديات و25 مقعدا في اللامركزية

الاصلاح نيوز-

أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه عن فوز 3 من مرشحيه برئاسة 3 بلديات من أصل 6 تم الترشح لها، و25 مقعدا في مجالس المحافظات “اللامركزية”.

وخاض الحزب الانتخابات تحت مسمى التحالف الوطني للإصلاح.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن اللجنة العليا لادارة انتخابات البلديات واللامركزية في حزب جبهة العمل الإسلامي…

بعد يوم وطني مشهود رسم فيه الأردنيون لوحة ديمقراطية مشرقة نزف لكم النتائج الأولية التي حققها التحالف الوطني للإصلاح ، حيث حقق فوزاً مستحقاً برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست بلديات تم الترشح لها في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى والتي فاز بها المهندس علي أبو السكر، فيما فاز التحالف ب (25) مقعداً في مجالس المحافظات اللامركزية من أصل (48) مقعداً تقدم لها وبما نسبته 52% في ثماني محافظات.

كما فاز التحالف بخمسة أشخاص لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل (12) مرشح قدمهم التحالف.

وعلى صعيد المجالس البلدية والمحلية فقد تحقق *الفوز بـ(41) مقعداً من أصل (88) ترشحوا لهذه المجالس.

كما نجح التحالف بالمساهمة بإيصال (3) من رؤساء البلديات الذين قام بدعمهم ولم يكونو على قوائم مرشحيه.

وبذلك يكون *عدد الفائزين من قوائم التحالف (76) من أصل (154) مرشح بينهم (11) سيدة.

اننا في هذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشعبنا الأردني الكريم على ثقته الغالية وعلى هذا السلوك الديمقراطي المتقدم* ، كما نؤكد أن النتائج التفصيلية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي تعقده اللجنة العليا في وقت لاحق.