النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية

الاصلاح نيوز-

بلغت النسبة العامة للاقتراع في انتخابات المجالس البلدية واللامركزية على مستوى المملكة 7ر31 بالمائة، وذلك بعد انتهاء فترة التمديد لجميع مراكز الاقتراع في المملكة في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء.

ووصل عدد المقترعين بانتخابات المجالس البلدية واللامركزية في المملكة الى مليون و302 ألفا و748 ناخبة وناخباً، لغاية الساعة التاسعة مساءً.

وبدأت عمليات الفرز لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة.

وتاليا النتائج الاولية غير الرسمية لعمليات الفرز”

الجيزة:

فوز طايع سند المسلم رئيس بلدية العامرية / لواء الجيزة

وفوز تركي سامي مثقال الفايز برئاسة بلدية الجيزة الجديدة

فوز احمد مفلح عيد السلايطة برئاسة بلدية ام الرصاص / لواء الجيزة

اللامركزية عن مخيم الطالبية: سامي محمد حسن صباح

اللامركزية عن منطقة العامرية: غازي مبارك الشموط

عمان:

اللامركزية:

الأولى: ابراهيم عيال عوّاد

الثانية: عودة البرايسه

الثالثة: احمد العبدلات

الرابعة: عبدالكريم العبوس وأحمد الحوامدة

الخامسة: عزت رعود وهيثم عبدالله المحسيري

السادسة: أنور العش

السابعة: ابراهيم بصبوص وفادي بديوي

التاسعة: هارون العش

العاشرة: احمد الهبارنة وعبدالحميد الهباهبة

شفا بدران: فوز عزات العدوان بمقعد اللامركزية و تيسير أبو عرابي العدوان بعضوية مجلس امانه عمان

فوز وسام الربيحات عن منطقة المدينة في مجلس أمانة عمان

فوز عمار الداوود بعضوية مجلس الامانة عن منطقة بسمان

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فوز زايد السواعير برئاسة بلدية ناعور الجديدة

الزرقاء:

فوز نضال العوضات برئاسة بلدية الظليل

فوز عبدالرحيم القلاب برئاسة بلدية الهاشمية

فوز وهبي الزواهرة برئاسة بلدية بيرين

فوز مروان اسعيد برئاسة بلدية الأزرق

* عضوية مجلس المحافظة “اللامركزية” عن قضاء بيرين: عبدالحافظ عيطان محمد الغويري، وجلال مفلح شتيوي الخلايلة.

عجلون:

فوز المهندس حسن الزغول برئاسة بلدية عجلون الكبرى

فوز نور بني نصر برئاسة بلدية كفرنجة الجديدة.

فوز أحمد دقناس عنيزات بلدية العيون

فوز ابراهيم الغرايبة بلدية الشفا

فوز فخري المومني برئاسة بلدية الجنيد

الكرك:

طايل المجالي رئيسا لبلدية شيحان بلواء القصر.

ومحمد صالح الصرايرة رئيسا لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي

علي حماد القراله رئيسا لبلدية عي

حمزة يوسف الطراونه رئيسا لبلدية مؤاب

فوز يوسف الشلالخة برئاسة بلدية طلال الجديدة لقرى العمرو

سلامة اللصاصمة رئيسا لبلدية عبدالله بن رواحة بلواء فقوع

فوز غسان الحجايا برئاسة بلدية الأبيض

إربد:

فوز فائق بني عواد برئاسة غرب إربد

فوز مروان حامد عبيدات برئاسة بلدية الكفارات

فوز أحمد فريد العلاونة برئاسة بلدية الطيبة الجديدة

فوز فيصل مقدادي برئاسة بلدية السرو / لواء بني كنانة

فوز فخري ابو محفوظ برئاسة بلدية معاذ بن جبل

فوز شوكت الصقور برئاسة بلدية شرحبيل

فوز عبدالله الغزاوي برئاسة بلدية طبقة فحل

فوز حسين ابو الشيح برئاسة بلدية الرمثا

فوز محمد طه المستريحي برئاسة بلدية رابية الكورة

فوز ساري محمود الساري برئاسة بلدية معاذ بن جبل

فوز محمد بني مفرج برئاسة بلدية برقش

الطفيلة:

فوز الدكتور عودة السوالقة في بلدية الطفيلة

فوز سليمان فرحان الخوالدة برئاسة بلدية القادسية

فوز إبراهيم ابو جفين برئاسة بلدية الحسا

فوز سليمان أبو عوينه عيال سلمان برئاسة بلدية بصيرا

جرش:

فوز الدكتور علي قوقزه برئاسة بلدية جرش الكبرى

فوز محمود الخوالدة برئاسة بلدية باب عمان

فوز أحمد العياصرة برئاسة بلدية المعراض

فوز سلطان الغدايره برئاسة بلدية برما

فوز سلامة المحاسيس برئاسة بلدية النسيم

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مجالس المحافظة:

مجلس محافظة جرش الدائرة الأولى: فوز احمد هاشم محمد الشبلي، ومحمود عبد الكريم عيسى عفيف، ويوسف رشيد قاسم زريقات، وحمزة محمود عقله نواصرة.

مجلس محافظة جرش الدائرة الثانية/ سوف: احمد عبد احمد حميدان، ورائد محمود احمد العتوم.

مجلس المحافظة الدائرة الثالثة / الشواهد: محمود مصطفى باير دراغمة.

معان:

فوز أحمد الحسنات بمقعد اللامركزية عن سادسة معان

فوز محمد سالم الرواجفة بمقعد اللامركزية عن الدائرة السابعة في معان

العقبة:

فاز موسى السعيديين برئاسة بلدية وادي عربة

فاز عقاب العمارين برئاسة بلدية القريقرة

فاز احمد الاحيوات برئاسة بلدية رحمة وقطر.

فوز التالية اسماؤهم في انتخابات مجالس المحافظات اللامركزية عن قصبة مدينة العقبة:

عطالله الكريم منزلاوي

حسن الرياطي

محمد المغربي

علي الهلاوي

جهاد الفران

احمد ابو ريا

يوسف فرجان

الكونا النسائية: عليا الكباريتي، وأروى الجارحي

البلقاء:

فوز فندي سالم اليازجين برئاسة بلدية معدي

فوز مصطفى الشطي برئاسة بلدية ديرعلا

فوز ابراهيم فاهد العدوان برئاسة بلدية الشونة الجنوبية

فوز محمد سليمان طلاق الجعارات برئاسة بلدية سويمة

معان:

فوز أكرم كريشان برئاسة بلدية معان الكبرى

مادبا:

فوز أحمد الفساطلة برئاسة بلدية مادبا الكبرى

فوز محمد وراد الشخانبة برئاسة بلدية جبل بني حميدة.

فوز حسين السمارات برئاسة بلدية لب ومليح

فوز عادل الجنادبة برئاسة بلدية ذيبان الجديدة

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مجالس المحافظة

فوز ثاني العجالين بعضوية مجلس محافظة مادبا عن دائرة بلدية جبل بني حميدة

فوز فواز المحاسنة وحسن القبيلات بمقعدي مجلس المحافظة عن دائرة بلدية لب ومليح

فوز منصور الحواتمة وحيدر العوايدة بمقعدي مجلس المحافظة المخصصة لمنطقة بلدية ذيبان