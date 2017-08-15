موظف بنقابة المهندسين يختلس ٢٤ ألف دينار

الاصلاح نيوز –

أعاد موظف في نقابة المهندسين مبلغا يقدر ٢٤ ألف دينار إلى النقابة بعد أن اختلسها مستغلا عمله كمأمور صندوق، وفقا لتقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السنوي .

وبحسب التقرير وردت معلومات للهيئة حول قيام احد الموظفين باختلاس مبلغ ٢٧ ألف دينار، وفصله من قبل النقابة دون إعادة المبلغ أو احالته إلى الادعاء العام ، حيث كان الموظف يقبض مبالغ مالية تحت عنوان غرامات مهندس مقيم ، بحسب تحقيق النقابة.

وبحصر المبالغ بناء على اعتراف الموظف، وفق التقرير، تبين أن المبلغ الذي اختلسه ٢٣٦٦٩ دينار، حيث قام بإعادتها وفصله من العمل ، قبل ان تحقق معه الهيئة ، ليعترف بما نسب اليه ، وتم تحويله إلى المدعي العام.