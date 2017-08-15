تغريم الفيصلي 200 ألف دولار وتحميله كلف تلفيات ملعب الاسكندرية

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم تغريم النادي الفيصلي 200 ألف دولار وتحميله كلفة تلفيات ستاد الاسكندرية، وذلك على خلفية الاحداث التي شهدها نهائي البطولة العربية مؤخرا.

وبحسب بيان صادر من الاتحاد العربي فإن لجنة الانضباط قررت إيقاف مدير الفريق سليمان احمد العساف لمدة عامين، وفرض غرامة مالية قدرها 10.000 عشرة آلاف دولار امريكي.

وفرض العقوبات التالية على لاعبي نادي الفيصلي المذكورين ادناه:

1) اللاعب/ بهاء الدين عبد الرحمن رقم (8) (كابتن الفريق) الايقاف لمدة عام وفرض غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة الف دولار امريكي.

2) اللاعب/ ابراهيم عطا دلدوم رقم (3) الايقاف لمدة عام وغرامة مالية قدرها (10000) عشرة الف دولار امريكي.

3) اللاعب/ ابراهيم محمد الزواهرة رقم (5) الايقاف لمدة عام وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة الف دولار امريكي.

4) اللاعب/أكرم اعلى الزوى رقم (9) الايقاف لمدة عام وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة الف دولار امريكي.

5) اللاعب /معتز يسن الفتياني رقم (22) الايقاف لمدة عام وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة الف دولار امريكي.

هذه القرارات قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي على أن يتم ذلك خلال أربعة أيام عمل من تاريخ استلامها مع ارفاق رسوم الاستئناف وهي (1000) (الف دولار امريكي).