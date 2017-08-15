تحالف نزاهة: حالات فوضى بمراكزالاقتراع بالصالات الكبيرة

الاصلاح تيوز-

قال تحالف نزاهة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية واللامركزية إن مراقبيه سجلوا حالات من الفوضى في عدد من مراكز وغرف الاقتراع وخاصة في الصالات الكبيرة في عمان والزرقاء مشيرا إلى أن “التحالف حذر من حدوثه هذا الأمر سابقا”.

وأضاف أنه تم تسجيل حالات تصويت علني بحجة الأمية في عدد من المراكز، إضافة الى تسجيل حالات عنف لفظي وجسدي.

وفي محافظة جرش، قال التحالف إنه رصد تواجد مندوبي المرشحين داخل مراكز الاقتراع وقيامهم بالدعاية الانتخابية لمرشحيهم، كما تم رصد أحد المراقبين وهو يحاول التأثير على قرارات الناخبين لصالح مرشح معين، كما حدثت مشادات بين عدد من رؤساء اللجان ومندوبي المرشحين والمراقبين، وتم تسجيل حالات ختم وتوقيع أوراق اقتراع من قبل اللجان دفعة واحدة مع ان التعليمات تنص على ختمها وتوقيعها لحظة تسليمها للناخب.

وفي العقبة تم تحويل احد الأشخاص الذي قام بتصوير ورقة الاقتراع في صندوق رقم (13) في مدرسة عبدالله بن قيس الحارثي الى المدعي العام وتسبب ذلك في حالة فوضى، كما انقطع التيار الكهربائي عن مدرسة الحسين بن علي لمدة ساعة وتم التعامل مع المشكلة.

وفي محافظة الكرك تم رصد حالة شجار بين افراد عشيرتين على مدخل مدرسة المنشية الأساسية المختلطة، كما تم تسجيل حالات تجول لمندوبي المرشحين في غرف الاقتراع بهدف الدعاية الانتخابية. وفي الطفيلة هناك شكوك حول وجود ناخبين يستخدمون هويات اخرين، إضافة الى شبهات شراء أصوات في اكثر من موقع.

وفي مادبا تم رصد حالات تأثير على الناخبين في اكثر من مركز ومنها مدرسة الروم، إضافة الى حالات فوضى في عدد من مراكز الاقتراع، وتوزيع دعاية انتخابية داخل غرف الاقتراع، إضافة الى ختم أوراق الاقتراع بشكل مسبق من قبل عدد من رؤساء اللجان.