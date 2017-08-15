الغاء صناديق الموقر وإعادة الانتخابات فيها لاحقا

الاصلاح نيوز-

اعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة انتهاء العملية الانتخابية في كافة انحاء المملكة.

وأكد الكلالدة في مؤتمر صحفي عقده في المركز الاعلامي ان 7 صناديق تعرضت للاعتداء في مراكز اقتراع منطقة الموقر، وبناء عليه قررت الهيئة الغاء الصناديق التي تعرضت للاعتداء، واعادة العملية الانتخابية فيها بوقت لاحق.

واشار الكلالدة الى وجود اشخاص يطوقون لجان الفرز في المنطقة لذلك قررت الهيئة التحفظ على الصناديق في مكان آمن.

وبين ان الهيئة عقدت لجنة مشتركة مع الامن العام لمتابعة حادثة الموقر والوقوف على تفاصيل ما جرى من ناحية أمنية.