اعتداء على صناديق اقتراع في الموقر

الاصلاح نيوز-

اعتدى مجهولون على مراكز وصناديق اقتراع في منطقة الموقر البادية الوسطى وقاموا باطلاق العيارات النارية في الهواء.

وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان مجهولين قاموا بالاعتداء على لجنة الاقتراع في مركز اقتراع الملكة رانيا في منطقة الموقر، وتعرض صندوقي رقم 1 و2 للتحطيم.

واضاف ان صندوق رقم 21 اناث تعرض لوضع اصوات من دون وجه حق.

وبين المومني ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يجتمع حاليا لاتخاذ القرار في مصير الصناديق.

ومن جهته اكد مصدر أمني انه لم يتم احتجاز ايا من افراد اللجنة ويتحفظ الامن على جميع الاعضاء لضمان سلامتهم.