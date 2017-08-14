المستقلة للانتخاب: 1422 مركز اقتراع و18 صالة رياضية

الاصلاح نيوز-

قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إنه تم إعداد 1422 مركز اقتراع و18 صالة رياضية وهي بحماية الأجهزة الأمنية للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.

وأضاف المومني في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاثنين أن الربط الألكتروني تمت تجربته ثلاث مرات وهناك 84 مؤسسة إعلامية مسجلة لدى الهيئة لمتابعة مجريات الانتخاب.

وبين ان هناك 260127 موظفا يعملون مع الهيئة موزعين بين لجان انتخاب وضباط ارتباط وهو رقم قابل للزيادة لأن هناك حاجة ملحة لعدد أكبر يوم الاقتراع.

وأشار المومني إلى أنه في السابعة صباح اليوم بدأ الصمت الانتخابي وتم وقف الدعاية الانتخابية من خلال اللافتات والمقرات والحملات الانتخابية بموجب القانون.

وأوضح أنه تم رصد بعض المخالفات وتم التفاهم مع المرشحين وازيلت بموافقتهم دون اللجوء إلى وسائل أخرى، لافتاً إلى أن عدد المخالفات اعتباراً من 3 تموز إلى اليوم الموعد المقرر للصمت الانتخابي 159 مخالفة، منها 28 مخالفة ارتكبت قبل الترشح للانتخابات.

وبين المومني أن حملات التوعية للهيئة قبل الترشح للانتخابات سجلت ارقاما قياسية تجاوزت ارقاما رسمية وغير رسمية تعمل في هذا المجال منذ سنوات وبلغت مليوناً و90 الف مستخدم، وعدد المشاهدات للفيديوهات 6 آلاف مشاهدة اسبوعياً.

وفي السياق ذاته اوضح أن راصد اعلن ان 77 بالمئة من الأردنيين وصلتهم حملات التوعية للانتخاب وأن الفئة المستهلكة هي من عمر 18 سنة فما فوق.

وأكد أن الهيئة المستقلة لا تمانع على الاطلاق ان يكون الصحافي رقيبا على ما يجري في العملية الانتخابية سواء كان الحدث ايجابيا أم سلبياً متمنياً أن يكون الصحافيون على اتصال مع الهيئة وأنه لن يتم اخفاء أي معلومة مهما كانت.

ورأى المومني أنه يمكن التمديد للانتخاب في مركز ولا يتم التمديد في بقية المراكز حسب الحاجة ولاسيما في حالة الاكتظاظ بالاقبال على الاقتراع.

وحول وجود بؤر ساخنة، أكد وجود خطة أمنية محكمة وضعتها الهيئة مع الاجهزة الأمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى انه سيتم التعامل مع كل نقطة حسب الظرف والمكان وستحظى باهتمام مضاعف.

وبالنسبة لمشاركة البادية في العملية الامنية للانتخاب، قال المومني لا نتدخل بتشكيلة الاجهزة الامنية وعملها فهم يؤدون واجبهم وفقاً لما هو مطلوب.

وفيما يتعلق بعمل المراقبين، أوضح أنه صدرت تعليمات تتعلق بطريقة عملهم وأن طريقة الانتخاب وفقا للدستور تتم على نحو سري.

وبخصوص نسبة التصويت في الانتخابات، قال إنه لا يوجد ما يسمى بالعتبة بغض النظر حتى لو كانت نسبة المشاركة ضعيفة.

ولفت إلى أن المال السياسي أقل استخداماً في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات وأنها كانت محدودة وتراجع المشتكون من الاستمرار بشكواهم لعدم دقتها.(بترا)