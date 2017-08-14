ألبوم عمرو دياب يجدد شائعات زواجه من دينا الشربيني

الاصلاح نيوز-

طرحت الفنانة المصرية دينا الشربيني سؤالا على جمهورها يخص ألبوم عمرو دياب الجديد، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وجدد الشائعات حول حقيقة زواجها من الفنان المصري الملقب بـ”الهضبة”، والتي لم تحسم من الطرفين حتى الآن.

دينا بادرت بسؤال لجمهورها قالت فيه “إيه رأيكو في ألبوم عمرو دياب الجديد” واختتمت سؤالها بقلب كيوبيد الحب وسهم ذهبي.

وعلى اثر ذلك أثارت الشربيني عاصفة من الجدل والهجوم خاصة في ظل تخمين البعض أن أغنية “أجمل عيون” مهداة للفنانة، إلا أن جمهور “الهضبة” سارع بنفي هذه الشائعة وهاجم دينا بضراوة .