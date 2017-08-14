كاظم الساهر يبهر جمهوره في حفلين بالأردن

الاصلاح نيوز-

أبهر المطرب العراقي البارز كاظم الساهر جمهوره الكبير في الأردن في حفلين أحياهما بمنطقة البحر الميت يوم الجمعة (11 أغسطس آب) والسبت (12 أغسطس آب). فقد أحيا كاظم، المعروف بقيصر الغناء العربي، حفلا أستمر ساعتين يوم الجمعة أبدع خلالهما في غناء مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة القديمة والجديدة.

وقال هادي شيشاني وهو أحد منظمي حفل كاظم الساهر إن الجمهور عادة ما يستقبل حفلات كاظم الساهر بشغف كبير وبهجة وترقب. وأضاف أن مثل هذه الحفلات تعزز السياحة في المملكة الأردنية وأن أكثر من خمسة آلاف شخص حضروا حفلي كاظم الساهر يومي الجمعة والسبت.

وبدأ كاظم الساهر عمله في عالم الموسيقى بالكتابة والتلحين ثم غناء قصائد رومانسية قبل أن يستخدم العمل السياسي الأكثر قوة للوصول لجمهوره العربي.وأندمج ألوف من الشغوفين بغناء كاظم الساهر في الأردن معه وهو يطربهم ببعض أغنياته القديمة ذات الشعبية العريضة ومنها أغنية “زيديني عشقا زيديني”.

وقالت إمرأة من الجمهور تُدعى ياسمين النهار “بالنسبة لي صراحة كاظم مُغني عريق، وأغانيه عميقة جدا. وعادة ما ينتقل جمهور الساهر وراءه كل عام في المكان الذي تُقام فيه حفلاته في الأردن حيث يقيم كثير من العراقيين.