كيم كارديشان تسترجع ذكريات زواجها من كاني ويست بنشر صورة لهما أثناء مراسم ما قبل الزفاف

الاصلاح نيوز-

في استرجاع لذكريات زواجها من المغني الامريكي الشهير، كاني ويست، نشرت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارديشان، صورة رومانسية تعود إلى مراسم ما قبل حفل زفافهما، على موقع تبادل الصور على الانترنت، “إنستغرام”.

وأفادت مجلة “يو إس ويكلي”، بأن الصورة كانت قد التُقطت أثناء قيام كيم وكاني برحلة على متن عربة أسطورية في مدينة فرساي بفرنسا، أثناء مراسم ما قبل زفافهما – الذي كلفهما ملايين الدولارات – في عام .2014

وكانت كارديشان نشرت الصورة لاول مرة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالاً بالذكرى السنوية لزواجها من كاني، وكتبت في ذلك الوقت أسفل الصورة: “الاسطورة”.

ولم تكشف كيم عن سبب اختيارها لتلك الصورة تحديداً مرة أخرى لتقوم بإعادة نشرها.

يذكر أن كيم (36 عاماً) تزوجت من كاني (40 عاماً)في 24 أيار/مايو من عام 2014، ولديهما ابنة تدعى نورث ويست (4 أعوام) وابن يدعى ساينت ويست (عام ونصف.)