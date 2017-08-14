ايقاف رونالدو 5 مباريات بعد واقعة طرده في الكلاسيكو

الاصلاح نيوز-

قرر قاضي لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ايقاف لاعب ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خمس مباريات بعد واقعة طرده في كلاسيكو ذهاب كأس السوبر الإسباني.

وحصل كريستيانو على انذارين، الأول لنزع قميصه أثناء الاحتفال بالهدف الثاني في المباراة التي انتهت لصالح ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد على ملعب كامب نو، والثاني لما اعتبره الحكم ادعاء للحصول على ركلة جزاء.

وبالنسبة للعقوبة فإنها تشتمل على الايقاف لمباراة واحدة بسبب الطرد، والتي ستكون القادمة بإياب السوبر المحلي، وأربع مباريات بسبب الدفعة الخفيفة التي وجهها البرتغالي للحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا في ظهره عقب اشهار البطاقة الصفراء الثانية له.

وبهذا الشكل سيغيب كريستيانو عن أول أربع مباريات لفريقه بالليجا وهي ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وليفانتي وريال سوسييداد. – (إفي).