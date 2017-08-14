المستقلة للانتخاب تعلن بدء مرحلة الصمت الانتخابي

الاصلاح نيوز-

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق 14/8/2017، وذلك وفقاً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015.

وبذلك يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة اشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.

كما وأكدت الهيئة حرصها على عدم ممارسة الدعاية الانتخابية بعد مرحلة الصمت الانتخابي بأي شكل من الاشكال سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .