 احباط تهريب مليون حبة مخدرة كانت مخبأة داخل أحشاء أغنام

الاصلاح نيوز-

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك المفرق بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومديرية مكافحة التهريب من إحباط عملية كبرى لتهريب المخدرات بكمية تزيد عن (مليون) حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن أنابيب بلاستيكية داخل أحشاء ما يقارب (290) رأسا من الخراف.

وفي التفاصيل، فقد اشتبه أحد موظفي الجمارك العاملين في جمرك المفرق بأحد الخراف التي كانت من ضمن إرسالية خراف كانت محملة على إحدى الشاحنات حيث كان يبدو أنه يعاني من مشكلة ما، وبعد التفتيش تم اكتشاف كمية من الحبوب المخدرة من نوع كبتاجون مخبأة بصورة احترافية ضمن عبوات بلاستيكية داخل أحشاء الخروف. وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ومديرية مكافحة التهريب تم تحويل الشاحنة التي تحمل الخراف إلى مسلخ أمانة عمان لتفتيش باقي الخراف ليتبين بأنها تحتوي على ما يزيد عن مليون حبة كبتاجون مخدر.