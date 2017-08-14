منتخب السلة يخسر أمام إيران في ختام الدور الأول

الاصلاح نيوز–

خسر المنتخب الوطني بكرة السلة أمام المنتخب الإيراني 71-83 والشوط الأول 26-43، في ختام مباريات المجموعة الأولى للدور الأول لبطولة كأس آسيا، والتي تجري منافساتها في صالة نهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للدور ثمن النهائي للبطولة، حيث يلتقي المنتخب العراقي في مواجهة صعبة للغاية، حيث احتل المنتخب العراقي المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد خسارته أمام الصين بفارق نصف سلة 60-61، فيما تأهلت الفلبين عن المجموعة الثانية للدور ربع نهائي.

وبذلك تلتقي الصين في ثمن النهائي أيضا مع منتخب سورية على طريق الدور ربع النهائي للبطولة، فيما ودع المنتخب الهندي (رابع المجموعة الأولى) النهائيات عن المجموعة الأولى، وكذلك القطري عن المجموعة الثانية.

وفي باقي مباريات اليوم فازت الفلبين على قطر 80/74 ، بينما التقى في ساعة متأخرة المنتخبان السوري والهندي في نفس مجموعتنا الاولى.

الأردن 71 إيران 83

انطلق محمود عابدين مبكرا مسجلا ثلاثيتين ردا على ثلاثية كاظمي وسلة حدادي، ليتقدم المنتخب 6-5، قبل أن يظهر مهنام وحدادي الذي ساند صناعة ألعاب فريقه إلى جانب تواجده تحت السلتين، ليسجل بهنامي ثلاثية وتغميسة من تمريرة حدادي، ليتقدم إيران 9-6، فدفع مدرب المنتخب بورقة علي جمال عوضا عن يوسف أبو وزنة إلى جانب موسى العوضي ومحمد شاهر وأمين أبو حواس، وتقلصت النتيجة إلى نصف سلة 12-12 بعد متابعة لمحمد شاهر وسلة للحمارشة، ليظهر حدادي بسلة، قبل أن يدفع مدرب إيران بورقة سهكيان إلى جانب كاظمي وأصلاني، لتنتهي الفترة الأولى 19-12 للمنتخب الإيراني.

عاد المنتخب في الفترة الثانية بالخماسي عابدين وعلي جمال واحمد عبيد وسامي بزيغ وأبو حواس، واستهلها الأخير بثلاثية فرد عليه كاظمي بمماثلة وسجل علي جمال وعابدين وأبو وزنة، فيما كان مهربان وكاظمي ويخشالي ومشيخي يستغلون التصويبات البعيدة التي منحت ايران التقدم بفارق 11 نقطة 34-23، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط، لم يسجل المنتخب سوى عن طريق علي جمال بسلة، فيما كان كاظمي ينهي الشوط بثلاثية سمحت بتوسيع الفارق إلى 17 نقطة 43-26.

الفترة الثالثة شارك الخماسي عابدين والعوضي وشاهر وأبو وزنة والحمارشة، فسجل العوضي، لكن بشخالي سجل في أكثر من مناسبة وسط ذهول المنتخب ليتقدم إيران بفارق 20 نقطة 48-28، ليظهر عابدين وأبو حواس بتغميسة من جديد وشاهر بسلة أبقت الفارق 29 نقطة بعد ثلاثيات جامشيد التي أرهقت سلة المنتخب، لكن بعض المهام الفردية عادت وقلصت الفارق للمنتخب إلى 15 نقطة مع نهاية الفترة الثالثة بواقع 62-50، وشهدت الفترة الأخيرة صحوة كبيرة لنجوم المنتخب أبرزهم امين أبو حواس الذي سجل من خارج القوس في 3 مناسبات وواحدة لعابدين، وتقلص الفارق إلى 8 نقاط، بيد أن مدرب ايران عاد ودفع بكاظمي وسجاد وبخشالي، فسجل بخشالي ثلاثية منحت المنتخب الايراني توسيع الفارق إلى 12 نقطة مع نهاية اللقاء بنتيجة 83-71.