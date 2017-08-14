إغلاق 5 منشـآت وإنذار 69 لمخالفتها قانون الصحة العامة

الاصلاح نيوز-

أغلقت وزارة الصحة 5 مؤسسات وخالفت 38 أخرى، فيما انذرت 69، وذلك منذ بداية الشهر الحالي وحتى أمس، لـ”مخالفتها قانون الصحة العامة المتعلق بالوقاية من اضرار التدخين”، وفقا لمديرة مديرية التوعية والاعلام الصحي بالوزارة ليلى خليفة.

وقالت خليفة، ان الوزارة اغلقت منذ بداية العام الحالي 39 منشأة، مضيفة ان الوزارة تراقب بشكل مستقل تطبيق القانون، وامكانية التدخل عند الحاجة اذا ما تم وصول ملاحظة تفيد بعدم التقيد به.

وكان وزير الصحة محمود الشياب عمم على الوزارات والمؤسسات والجامعات وادارات الوزارة العمل بالقانون، والذي يهدف إلى إحداث نقلات نوعية هامة على صعيد جهود مكافحة آفة التدخين.ومن ابرز التعديلات على القانون، اعتبار دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن الاماكن العامة المحددة في القانون، والتي يحظر فيها التدخين، مؤكدة انها شملت تغليظ العقوبات، ليشكل قوة ردع، واعطاء مردود افضل لجهود المكافحة.

ووفقا للتعديل؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر، او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، لكل من تدخن اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.

والقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 شهور، او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ في المكان، وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد، ولمن هم دون الـ18، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ أو بيعها.