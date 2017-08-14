“الزراعة” توفر 650 ألف أضحية

الاصلاح نيوز-

وفرت وزارة الزراعة حوالي 650 الف أضحية في الأسواق، قابلة للزيادة، في وقت تقدر احتياجات من الأضاحي بـنحو 350 ألف، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة نمر حدادين.

وقال حدادين ان “هذه الأعداد من الأضاحي تتوزع بين البلدي والمستورد”، لافتاً الى ان الأضاحي المستوردة هي “من مناشئ جيدة ومعروفة ومطابقة للمواصفات المطلوبة”. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة في أعلى مستوياتها لتأمين الكميات الكافية من الأضاحي، مشيراً الى ان “ثقة الوزارة عالية بالمستورد الأردني وتسعى الوزارة الى دعم الاستثمار في القطاع الزراعي وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص”. ولفت حدادين إلى أن مناشئ الأضاحي المستوردة هي أستراليا ورومانيا، منوهاً إلى أن الوزارة “تركز على منع استيراد الأضاحي من دول تنتشر فيها الأمراض، ومطابقتها للشروط المطلوبة”.