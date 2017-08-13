منع المخادمة من التحكيم شهرا بسبب ركلة جزاء غير صحيحة للفيصلي

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد، إيقاف الحكم أدهم مخادمة عن التحكيم لمدة شهر على خلفية ارتكابه ركلة جزاء غير صحيحة للفيصلي في مباراة كأس الكؤوس أمام الجزيرة، وفق مصادر مطلعة.

وكانت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم أكدت عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة للفيصلي أمام الجزيرة في مباراة كأس الكؤوس التي فاز بها فريق الفيصلي على الجزيرة 2-1 يوم الجمعة الماضي، احتسبت من خلال حكم المباراة أدهم مخادمة ركلة جزاء سجل منها لاعب الفيصلي لوكاس الهدف الأول، بحجة أن الكرة لمست يد مدافع الجزيرة زيد جابر.

جاء ذلك خلال جلسة التقييم التي عقدت اليوم الأحد لمناقشة حيثيات المباراة وبعض المواقف التي حدثت.

ويذكر أن الحكم مخادمة تنتظره خلال الأيام القليلة القادمة مشاركات تحكيمية خارجية على النطاق الآسيوي.