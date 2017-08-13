الملك يشكر السيسي على الإفراج عن عدد من جماهير الفيصلي

الاصلاح نيوز-

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن تعازيه بضحايا حادث تصادم القطارين، الذي وقع مؤخرا بمنطقة خورشيد في الإسكندرية.

كما عبر جلالته، خلال الاتصال، عن شكره للرئيس السيسي على التعاون الكبير الذي أبدته السلطات المصرية في الإفراج عن عدد من جماهير النادي الفيصلي بعد المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر، مؤكدا جلالته، في هذا الصدد، أن أعمال الشغب في الملاعب مرفوضة.

وجرى، خلال الاتصال، تناول آخر التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.