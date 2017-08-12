مواقع بيع الاضاحي والحصول على الحظائر نهاية الاسبوع

الاصلاح نيوز-

تعلن امانة عمان الكبرى نهاية الاسبوع الجاري، مواقع بيع وذبح الاضاحي، والشروط والتعليمات امام الراغبين في الحصول على الحظائر، ضمن مشروع الاضاحي لعام 2017. وكشف المدير التنفيذي للمناطق المهندس عماد الضمور ان الامانة ستوفر 10 مواقع ضمن مناطقها بالإضافة الى موقعين في الماضونة ومسلخ امانة عمان، داعيا التجار والمواطنين للالتزام بالمواقع التي سيتم تخصيصها.

وشدد على عدم عرض الاضاحي او الذبح خارج هذه المواقع تجنبا للمخالفات والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها. ولفت الضمور الى ان المواقع التي وقع الاختيار عليها وعددها 10 تأخذ بالاعتبار خدمة باقي مناطق الامانة الـ22 ، وسهولة وصول المواطن اليها ، مع توفير الشروط البيئية والصحية والسلامة العامة ، والكوادر اللازمة من أطباء بيطريين ومراقبين .

واشار الى انه سيتم منح ثلاثة ايام للتجار والراغبين بالحصول على الحظائر للتقدم بالطلبات وسيصار الى تعميم التعليمات والشروط الصحية والبيئية لبيع وذبح الاضاحي عند تقديم الطلبات في الاماكن التي سيتم الاعلان عنها.

يذكر أن الامانة تقوم سنويا بتوفير مواقع بيع وذبح الاضاحي في مختلف مناطقها ؛ بهدف الحد من ظاهرتي البيع والذبح العشوائي ضمن حدودها ، ولضبط التجار وأصحاب المواشي بالشروط الصحية اللازمة. كما تعمل على توفير الكوادر الطبية البيطرية في مواقع البيع للأشراف والمتابعة على الأضاحي وعدم مخالفتها للشروط الشرعية والصحية.