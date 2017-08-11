جدل مستمر حول حقيقة عرض فيلم تامر حسني بهوليوود

الاصلاح نيوز-

لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي تتناول حقيقة عرض الفنان تامر حسني لفيلمه الجديد” تصبح على خير” بهوليوود ، غير ان آخرين شككوا في هذه الرواية مؤكدين أن الفيلم عرض في صالة مستأجرة وان ما هو متداول غير صحيح.

وكان الفنان تامر حسني قد كتب على صفحته الرسمية على “فيسبوك” قبل أيام انه جري تكريمه بهوليوود وأضاف “والله العظيم كان حلم من أحلام حياتي إني أكون فنان مصري عربي وأحد مشاهير العالم اللي ممكن صوته يوصل لكبار متخصصين الفن في العالم عشان يقيموا مشواري الفني ويتعملي الطباعة الإسمنتية لليد والقدم في هوليوود. انما كمان اكون اول فنان عربي وكمان فيلمي تصبح على خير هيكون اول انتاج مصري يعرض على شاشات هذا المسرح العريق في هوليوود ده كرم كبير اوي. “