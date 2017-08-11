عاصي الحلاني يغني للاردن في “الفحيص”

الاصلاح نيوز-

غنى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للاردن قيادة وشعبا، وسط تفاعل كبير من جمهور مهرجان الفحيص -الاردن تاريخ وحضارة، في ثاني ايام المهرجان بدورته الــ26 ، مساء امس الخميس في المسرح الرئيس بــ”الفحيص”. وفي اغنيته “بيكفي انك اردني” التي كتب كلماتها الشاعر يوسف عطية والحان علي القيسي، عبر فيها عن مشاعره الدافئة للاردن.

وقال الفنان الحلاني الذي يشارك اول مرة في فعاليات “المهرجان” عقب انتهاء الاغنية “بيكفي انك اردني، احلى بلد واعظم شعب، النشامى والنشميات، بلد الامن والامان”، معربا عن شكره للاردن وشعبه ولادارة المهرجان على حفاوة الاستقبال .

وقدم عددا من اغانيه المعروفة التي شاركه فيها الجمهور ومنها “يا طير” و”متل الكزبة” و”ياميمة” و”انا مارق مريت” وغيرها.

وفي ختام الامسية التي استعاد فيها عددا من اغاني الموروث الغنائي الاردني وبلاد الشام ومنها “بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل” و”وين ع رام الله” و”يا خيال الزرقا” و”الدلعونا” و”الهوارة”، ووسط تفاعل كبير من الجمهور، سلم وزير البلديات المهندس وليد المصري ومدير المهرجان ايمن سماوي درع المهرجان التكريمي للفنان عاصي الحيلاني.