منح المستثمرين غير الأردنيين وعائلاتهم جوازات سفر

الاصلاح نيوز –

وافقت الحكومة، مؤخرا، على منح المستثمرين غير الأردنيين وعائلاتهم (الزوجات والأبناء الذكور والبنات غير المتزوجات) جواز سفر عاديا (دون رقم وطني)، وذلك استجابة لتعديلات طلبتها هيئة الاستثمار بهذا الخصوص، بحسب وثيقة “.

وتطبق هذه الأسس على المستثمرين الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة قبل عام 2014، وخلال 3 سنوات بعد تصويب أوضاعهم، اضافة الى تعديل بند نسبة العاملين الاردنيين في المنشأة حسب التشريعات النافذة لدى وزارة العمل، وإلغاء ما يشير الى نسبة كل شريك 50 % فأكثر.

كما تتضمن إضافة عبارة (مستثمر أو زوجة مستثمر أو ابن مستثمر) على جميع جوازات السفر الاردنية المؤقتة التي يحصل عليها المستثمرون وزوجاتهم وأبناؤهم لأغراض تشجيع الاستثمار، وذلك على صفحة الملاحظات.

وتشمل تعديل البند ثانيا من الأسس بإضافة الفقرة (ب) التي تنص على تجديد جوازات السفر المؤقتة بالحالة الخاصة لحامليها وزوجاتهم وأبنائهم ممن لم يتمكنوا من تحقيق شروط توفر عدد العاملين الاردنيين المنصوص عليه في هذه الاسس لمدة 3 سنوات، ولمرة واحدة، شريطة تحقيق الشروط الاخرى المنصوص عليها بالأسس المعمول بها حاليا.

وفيما يتعلق بحاملي بطاقة المستثمر من فئتي (أ/ب) من المستثمرين السوريين، تعتبر هذه البطاقة لغايات تسهيل الدخول والخروج من الاراضي الاردنية، وفيما يتعلق بطلب الحصول على جواز سفر لحاملي البطاقات (أ،ب) من المستثمرين السوريين أيضا فستنطبق عليهم الاسس والتعليمات الخاصة بمنح جوازات السفر العادية لغير الاردنيين (دون رقم وطني) كغيرهم من المستثمرين.

“الغد”