قلق بعد تسجيل مصور لشينيد اوكونور تكشف فيه ميولها “الإنتحارية”

الاصلاح نيوز-

أثارت المغنية الايرلندية شينيد اوكونور، مشاعر تعاطف وقلق لدى الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تسجيلاً مصوراً على “فيسبوك” تكشف فيه عن ميول “انتحارية” لديها.

وعلقت خصوصاً مغنية فرقة “يوريثميكس″ أني لينوكس الثلاثاء، “لقد شاهدت للتو نداء الاستغاثة المؤثر لشينيد اوكونور. هي تبدو معزولة تماماً، أنا قلقة على سلامتها”.

وكانت شينيد اوكونور المعروفة خصوصاً بأغنية “ناثينغ كومبيرز تو يو” التي كتبها برينس، نشرت الخميس الماضي عبر صفحتها على “فيسبوك” تسجيلاً مصوراً تتحدث فيه عن شعورها بالوحدة ووجود ميول انتحارية لديها.

وقالت في التسجيل “أنا وحيدة، ليس لدي أحد في حياتي باستثناء طبيبي النفسي وهو ألطف رجل في العالم يقول لي إني بطلته وهو الأمر الوحيد الذي يبقيني حية”.

وأضافت المغنية البالغة من العمر 50 عاماً، والتي تم تشخيص اصابتها بالاضطرابات الثنائية القطب “أعيش حالياً في نزل في أقاصي نيو جيرزي… ثلاثة أمراض جعلوني أفكر بالانتحار”.

وتابعت اوكونور، “حياتي منذ سنتين قائمة على عدم الموت، هذه ليست بحياة”.

وقد نُشرت رسالة جديدة الثلاثاء عبر صفحتها على “فيسبوك”، من جانب جهة غير معروفة تتضمن تطمينا لجمهور الفنانة ومحيطها بعدما شوهد التسجيل المصور أكثر من 800 ألف مرة.

وجاء في المنشور “أنشر هذه الرسالة بطلب من شينيد لإعلام جميع محبيها بأنها بخير. هي محاطة بالحب وتتلقى أفضل اهتمام”.

وفي يونيو /حزيران 2016، ساد القلق أيضاً حيال الفنانة بعدما سرت شائعات في شأن انتحار اوكونور قبل العثور عليها سليمة في فندق.