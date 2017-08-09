إعدام الراقصة أميمة لقتلها خادمتها بمشاركة أمها وشقيقتها

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الثلاثاء، بالاعدام شنقا للراقصة أميمة ومساعدها، وذلك على خلفية اتهامها بقتل وتعذيب خادمتها والتمثيل بجثتها، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة ومساعدها الثاني.

وفي تفاصيل القضية ، اشترك كل من “أميمة. م. م” المتهمة الأولى وتعمل راقصة، و”محمد. أ. م” المتهم الثانى، و”أسماء. م. م” المتهمة الثالثة وشقيقة المتهمة الأولى، و”أمل. أ. ع. أ” المتهمة الرابعة ووالدة الأولى والثالثة، و”محمد. ج. ر” المتهم الخامس، على قتل المجنى عليها “ولاء. م. ص” عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها ضربا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات ، قاصدين من ذلك قتلها.