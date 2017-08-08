شكاوى خدمات الاتصالات ترتفع 7.7 %

الاصلاح نيوز-

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن عدد الشكاوى الرسمية التي تلقتها خلال فترة النصف الأول من العام الحالي من مواطنين على مختلف خدمات وشركات الاتصالات المحلية، سجّل 1631 شكوى رسمية في وقت يتزايد فيه اعتماد الأردنيين على خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عريضة النطاق لتسيير أمور حياتهم الشخصية أو لأغراض العمل.

وذكرت الهيئة، أن الشكاوى الرسمية على خدمات الانترنت استحوذت على النسبة الكبرى من إجمالي الشكاوى بحوالي 49.5 % خلال فترة النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب البيانات الرسمية للهيئة، سجلت شكاوى الاتصالات خلال فترة النصف الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 7.7 %، وذلك لدى المقارنة بعدد شكاوى الاتصالات الرسمية الواردة الى الهيئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 1514 شكوى رسمية.

وعزت هيئة الاتصالات الزيادة في أعداد شكاوى الاتصالات الواردة اليها لزيادة العروض الجديدة المقدمة من قبل الشركات، وازدياد الوعي لدى المشتركين من حملات التوعية التي تقوم بها الهيئة للإعلان عن الرقم المجاني للشكاوى (117000)، بالإضافة الى زيادة تفاعل الهيئة في التعامل مع الشكاوى.

وأشارت الى أن هناك زيادة في وعي الناس حول خدمات الاتصالات وحقوقهم في الحصول على خدمات ذات مستوى جيد ومقبول، وذلك يظهر في زيادة أعداد الشكاوى التي ترد الى الهيئة، ومواصلة العمل على إطلاق حملات التوعية التي تستهدف المستفيدين من خدمات الاتصالات من قبل الهيئة.

ويشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر تمثل الشكاوى الرسمية التي يبثها مواطنون مستخدمون لخدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر أو معلن من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة منها قناعة المشترك بأن الشكوى لا فائدة منها، أو عدم وعي المشترك بأن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وفي تفاصيل أرقام الهيئة، توزعت شكاوى الاتصالات بحسب الخدمة، بحيث بلغ عدد الشكاوى التي تقدم بها مواطنون على خدمات الهاتف الخلوي في النصف الأول من العام الحالي حوالي (723) شكوى رسمية.

وتعد خدمات الهاتف الخلوي، التي تقدمها في السوق المحلية ثلاث شبكات رئيسية، من الأكثر استخداما وانتشاراً بين أوساط الأردنيين؛ حيث أصبحت هذه الخدمة أداة رئيسية للتواصل الاجتماعي ولتسيير أمور العمل في القطاعات الاقتصادية كافة، لدرجة أنها دخلت بيوت 98 % من الأسر الأردنية، وبحوالي 16 مليون اشتراك.

وقالت الهيئة إن الشكاوى التي وردت اليها بخصوص خدمات الانترنت بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، 808 شكاوى، في وقت تقدر فيه أعداد اشتراكات الانترنت في المملكة بحوالي 8.7 ملايين اشتراك معظمها من فئة الانترنت المتنقل عريض النطاق.

وأشارت الى أن عدد الشكاوى على خدمات الهاتف الثابت، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 93 شكوى رسمية فقط، فيما سجلت خدمات البريد 4 شكاوى رسمية فقط.

“الغد”