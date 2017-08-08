الاحتلال يعتقل 880 فلسطينيا خلال الشهر الماضي

الاصلاح نيوز-

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال شهر تموز الماضي (880) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (144) طفلاً، و(18) من النساء، وفق تقرير أصدرته مؤسسات (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى) التي تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بحسب التقرير نحو (6400) أسير، منهم (62) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفل، ونحو (450) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وينقسم التقرير إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يتناول الثاني الاعتقالات في صفوف نواب المجلس التشريعي، ويتطرق الثالث إلى اعتقالات المواطنين على إثر هبة القدس التي وقعت خلال شهر تموز، ويتناول الرابع حالة الأسرى المصابين بأمراض نفسية.

واكدت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.(بترا)