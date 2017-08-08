اقرار قانون الرقابة والتفيش على الانشطة الاقتصادية

الاصلاح نيوز-

أقر مجلس النواب قانون الرقابة والتفيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017.

ووافق مجلس النواب على السماح للجهة المرجعية التنظيمية وبموافقة اللجنة العليا الواردة في قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية ولأسباب مبررة أن تفوض أيا من صلاحياتها المتعلقة بالتفتيش والرقابة وفق احكام هذا القانون.

وألزم النواب خلال جلستهم الثلاثاء أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدد النطاق والمدة ولا يجوز للجهة التي منحت التفويض أن تقوم بأعمال التفتيش خلال مدة التفويض.

وحظر النواب اجراء اي تفتيش على الانشطة الاقتصادية إلا من خلال الجهة المرجعية التنظيمية.

وحدد النواب الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المفتش ومهامه وواجباته والمسؤولية المترتبة عليه.

ووافق المجلس على شطب العقوبات الواردة في القانون والتي وردت من الحكومة، بعد ان وافق على انه في حال مخالفة الشروط المرجعية المحددة توقع العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية.