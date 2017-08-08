تشكيلات إدارية في الاحوال المدنية (اسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فواز الشهوان إجراء بعض التشكيلات الإدارية في الدائرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وشملت التشكيلات تعيين مساعدين للمدير العام احدهما يتولى الشؤون التنفيذية والقانونية والثاني يتولى الشؤون المالية والإدارية والفنية كما شملت تعيين مدير للحاسب الآلي ومدير للتطوير الإداري والتدريب وتعيين مديرا لمديرية الملفات والارشفة.

وجاءت التشكيلات ضمن خطة اعادة الهيكلة في الدائرة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأكد الشهوان على ضرورة الالتزام التام بخدمة المراجعين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لخدمتهم وإتباع سياسة الباب المفتوح والبعد عن الروتين والبيروقراطية وحل قضايا المواطنين ضمن أحكام القانون مشيرا الى انه سيتابع شخصيا تنفيذ تلك الأمور وبكل مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتاليا الاسماء:

– خالد الكايد مساعدا للمدير العام للشؤون التنفيذية.

– عقلة الطاهات مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والإدارية والفنية.

– لؤي الشياب مديرا لإدارة الحاسب الألي.

– مريم الرحاحلة مديرا لمديرية الملفات والارشفة.

– كفاح ابو نواس قائما بأعمال مدير ادارة التطوير الإداري والتدريب.