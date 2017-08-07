84 الف طن صادرات الخضار والفواكه لشهر تموز الماضي

الاصلاح نيوز-

بلغت صادرات الخضار والفواكه الاردنية الى الاسواق الخارجية حوالي 84.86 الف طن منها(59.3 الف طن خضار ) وبنسبة 70% من الاجمالي و ( 25.56 الف طن من الفواكه ) وبنسبة 30%.

وقال الدكتور صلاح الطراونه مساعد امين عام الزراعة للتسويق والمعلومات بان صاادرات تموز الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016 ارتفعت بنسبة 18.6% وبنسبة 10.3% عن صادرات ايار لعام 2017 نتيجة جهود الوزارة والقطاع الخاص المعني بالمحافظة على الاسواق التقليدية وتمتين العلاقة مع الدول المستوردة والمحاولات الجادة لفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية.

اما عن التوزيع المحصولي لهذه الصادرات بين الطراونه ان صادرات البندورة احتلت المركز الاول في صادرات الخضار حيث شكلت 75.7% تلاها محصول الفلفل والكوسا بنسبة 8.5% و 6.4% على التوالي وبقية محاصيل الخضار بنسبة 9.4%، اما عن محاصيل الفواكه فقد شكلت مجموعة اللوزيات المرتبة الاولى من صادرات الفواكه وبنسبة 65% تلاها البطيخ والشمام بنسبة 33% ثم باقي محاصيل الفواكه بنسبة 2%.

اما عن الدول التوزيع الجغرافي للصادرات فقد توجه للخليج ما مجموعه 83.5 الف طن والتي شكلت 98.4% من اجمالي صادرات تموز الماضي تلاها الاتحاد الاوروبي بما مجموعه 1283 طن وبنسبة 1.5% ودول اخرى بكمية 74 طن

وقد بلغت القيم النقدية التقديرية لهذه الصادرات حوال 52 مليون دينار اردني.

وقال الطراونه ان صادرات الباميا الاردنية الى عشرة اسواق اوروبية وعالميه وهي (فرنسا والدانمارك والسويد والمانيا والنرويج وبريطانيا وهولندا وكندا واستراليا ولبنان ) بلغت 1170 طن وهو رقم ممتاز جدا نظرا للطلب المتزايد على الباميا خلال شهري تموز واب من كل عام في الاسواق الاوروبية.