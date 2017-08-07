الملك يصل رام الله

الاصلاح نيوز-

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إلى رام الله، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجرى لجلالة الملك لدى وصوله رام الله مراسم استقبال رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته الرئيس الفلسطيني، وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

واستعرض جلالته والرئيس عباس حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الملكي الأردني والوطني الفلسطيني.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

ويبحث الزعيمان خلال لقائهما آخر التطورات في المنطقة، والأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك، وما جرى في القدس من توتر خلال الشهر المنصرم.

ويتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، والتنسيق الفلسطيني الأردني والجهد المشترك لمواجهة كل التحديات في المسار السياسي، والعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.

يذكر أن هذه هي الزيارة الخامسة للملك إلى الأرض الفلسطينية، وكانت آخر زيارة له عام 2012، حيث التقى الرئيس عباس في رام الله.