الافراج عن جميع مشجعي الفيصلي المعتقلين في مصر

الاصلاح نيوز-

أفرجت السلطات المصرية، الاثنين، عن جميع مشجعي النادي الفيصلي في الاسكندرية الذين جرى توقيفهم عقب مباراة الفيصلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال العرب.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة “الأردنية للطيران” الكابتن محمد الخشمان إن جميع الموقوفين من جماهير النادي الفيصلي متواجدون الآن في الحافلات للانتقال إلى المطار، حيث يُنتظر أن تُقلّهم طائرات “الأردنية للطيران” إلى العاصمة عمان.

ولفت الخشمان إلى أن الافراج عن جماهير الفيصلي جاء بأمر رئاسي من القيادة المصرية، متوجّها بالشكر والثناء والتقدير للقيادة المصرية على موقفها.

وأشاد الخشمان بموقف الحكومة المصرية “التي رفضت الحديث في أمر اصلاح المعلب الذي جرت عليه مباراة الفيصلي والترجي، وأكدت تحمّلها تكاليف الاصلاح”.

يُذكر أن الأردنية للطيران كانت قد تكفّلت بنقل جماهير الفيصلي من وإلى الأردن مجانا لمساندة ممثل المملكة في البطولة العربية التي تمكن الفيصلي من حصد المركز الثاني فيها بعد مباراة شهدت جدلا كبيرا بسبب تعرض الفيصلي لظلم تحكيمي واضح توّجه الحكم المصري باحتساب هدف للفريق التونسي من لقطة تسلل واضحة.