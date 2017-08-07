2023 معلما ومديرا يتقدمون لنيل جائزة الملكة رانيا

الاصلاح نيوز–

أعلنت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي عن تقدم 2023 معلما ومديرا من جميع مديريات التربية والتعليم المؤهلة في المملكة للمشاركة بجائزة المعلم المتميز في دورتها الثانية عشرة وجائزة المدير المتميز في دورتها الخامسة لعام 2017.

وتوزعت الطلبات، بحسب المديرة التنفيذية للجمعية لبنى طوقان، بواقع 1770 طلبا لجائزة المعلم المتميز و253 طلبا لجائزة المدير المتميز.

وقالت طوقان، في تصريح صحفي أمس، إن هذه الطلبات ستخضع لسلسلة من التقييم قبل الإعلان النهائي عن أسماء الفائزين بالجائزة.

وأضافت طوقان أن “جمعية الجائزة” استقبلت 1770 طلبا لجائزة المعلم المتميز، تقدم منها لمرحلة التأهل لمرحلة التقييم الكتابي 1634 طلبا، وتأهل منها لمرحلة التقييم الكتابي 1137، في حين بلغت عدد الطلبات المستقبلية لجائزة المدير المتميز 253، تأهل منها للتقييم الكتابي 217 طلبا.

ولفت طوقان إلى ان جمعية الجائزة تسعى ضمن استراتيجيتها المقبلة الى مأسسة مخرجات الجمعية ضمن عمل المؤسسات المعنية؛ بهدف إحداث أثر مستدام في جودة التعليم، وتشجيع المجتمع على التصور للأفكار والنماذج المبتكرة والمتميزة والإسهام في تنفيذها لتحقيق النهضة التعليمية في قطاع التعليم.

كما وتسعى كذلك إلى التوسع في تقدير التميز والإبداع والتطور النوعي للجوائز القائمة حاليا، وبناء شراكة مجتمعية لتقدير ولدعم الدور الرئيس للتربويين في العملية التعلمية التعليمية وفي الارتقاء بالمجتمع.

وبينت إن ارتفاع أعداد المتقدمين للجائزة لهذا العام، يعكس مدى اهتمامهم بتحقيق التميز على المستوى الشخصي والمهني، وحرصهم كذلك على تطوير مهاراتهم خلال الأعوام السابقة لتحقيق نتائج ملموسة تطابق المعايير العالمية للجائزة.