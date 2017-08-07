كتلة هوائية حارة تدخل اليوم وارتفاع واضح على الحرارة

الاصلاح نيوز-

يبدأ اليوم تاثير كتلة هوائية حارة جديدة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة نهار اليوم، وتُصبح الأجواء حارة نسبيا بشكل عام إلى حارة خاصة المناطق المنخفضة والصحراوية، وفقا لموقع طقس العرب.

وفيما أوضح الموقع، ان كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من ظهر اليوم، أشار الى ان الرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة في حين، تسود أجواء أكثر حرارة من المعتاد ليلاً مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس دافئاً بشكل لافت، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 36 الى 24، غرب عمان: من 34 الى 22، إربد: من 33 الى 22، جرش: من 35الى 25، السلط: من 32 الى 21، عجلون: من 32 الى 21، الزرقاء: من 38 الى 25، المفرق: من 37 الى 21، مأدبا: من 34الى 20، الكرك: من 31 الى 22، الطفيلة: من 32 الى 21، معان: من 38 الى 21، العقبة: من 40 الى 30 والبحر الميت: من 40 الى 32.

وتوقع “طقس العرب”، أن تستمر الاجواء نهار غد حارة نسبيا بشكل عام إلى حارة بشكل عام خاصة المناطق المنخفضة والصحراوية، كما يصبح الطقس رطبا نسبيا في ساعات العصر والمساء، ويتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة ومثيرة للغبار وذلك في المناطق الشرقية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وحذر الموقع من خطر التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر اليوم وغدا.