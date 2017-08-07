دفن الشهيد الربابعة اليوم

الاصلاح نيوز–

وافق ذوو الشهيد الربابعة على استلام جثمان ابنهم جعفر، حيث سيتم الصلاة عليه بعد صلاة اليوم الاثنين من مسجد جديتا إلى مثواه الأخير.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى الامير راشد بن الحسن العسكري مساء امس، وسيصار الى استلامه من قبل ذويه وسط تشديدات أمنية في محيط المستشفى.

وفي ذات السياق أكد مساعد مدير الأمن العام العميد وليد بطاح أن الاجهزة الامنية لن يهدأ لها بال لحين القبض على قاتل الشهيد الربابعة، والذي استشهد بإطلاق عيارات نارية من قبل مطلوب في مدينة معان، على مركبة تابعة للدوريات الخارجية.

واضاف بطاح خلال لقائه بأبناء عشيرة الربابعة بديوان العشيرة في بلدة جديتا يرافقه قائد أمن إقليم الشمال العميد عبيدالله المعايطة أمس، أن القاتل معروف لدى الأجهزة الأمنية والبحث جار عنه وسيصار إلى القاء القبض عليه بأسرع وقت ممكن وتقديمه للعدالة.

واكد ان الجهاز الامني لن يقبل بأي حال من الأحوال ان يتعرض أحد منتسبيه للاعتداء ويقف مكتوف الايدي، مؤكدا أن أي واحد يخدم في جهاز الامن هو مشروع شهيد للدفاع عن الوطن حتى تسود الطمأنينة بين المواطنين.

وأشار الى ان الأجهزة الأمنية ستلاحق أي شخص قام بنشر صورة الشهيد بطريقة غير إنسانية وسيصار الى تقديمه للعدالة، مؤكدا ان الشهيد كان قد تم نقله الى المستشفى وقت إصابته، الا أنه فارق الحياة فيما يخضع زميله الآخر الذي تعرض لإطلاق نار للعلاج وحالته مستقرة.