ارتفاع قروض الأردنيين

الاصلاح نيوز-

ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن (الأفراد والشركات) بنسبة 9.2 بالمائة، على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، الصادرة الأحد، بلغ إجمالي قيمة القروض 21.2 مليار دينار (29.9 مليار دولار) ، مقارنة مع 19.4 مليار دينار (27.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

وشكلت القروض ما نسبته 89 بالمائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة في الأردن (القطاعين الخاص والعام)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، والبالغة 23.7 مليار دينار (33.4 مليار دولار).

وبحسب وكالة الاناضول، شهد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب البنوك في الأردن، نموا متسارعا خلال الأعوام السبعة الماضية، بعد أن تراجعت نهاية 2008 وبداية العام 2009 نتيجة تخوف البنوك من التوسع في عمليات الإقراض نتيجة للأزمة المالية العالمية.ويعمل في القطاع المصرفي الأردني، 25 بنكاً محلياً ووافداً، منها 4 بنوك إسلامية.