البنك العربي الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض

الاصلاح نيوز-

وقع البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض وذلك لكفالة تمويل الطاقة المتجددة للبرامج المختلفة التي يدعمها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة / وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووقع الإتفاقية عن البنك العربي الاسلامي الدولي المدير العام إياد العسلي وعن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام الدكتور محمد الجعفري بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة وعدد من المدراء التنفيذيين في البنك والشركة .

و اكد العسلي أن توقيع هذه الاتفاقية جاء استكمالا للاتفاقية التي وقعها البنك مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة والتي تهدف إلى دعم التمويلات الممنوحة للسخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, مضيفا بان البنك يؤمن بدوره في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة لتمويل التحول نحو الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لما لها من أثر إيجابي على البيئة وعلى الاقتصاد وبالشكل الذي يلمسه المواطن.

واكد الدكتور الجعفري على عمق الشراكة المتميزة مع البنك العربي الاسلامي الدولي وبنجاح برنامج كفالة على اختلاف مستوياته، ووصول البنك اليوم لضمان تمويلات الطاقة المتجددة بكفالة الشركة الاردنية لضمان القروض، فمع ازدياد الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة خلال السنوات الأخيرة والسعي لزيادة مصادر التمويل المباشر لهذا القطاع الهام .

واضاف ان الشركة الاردنية لضمان القروض اتجهت وبالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وبمشاركة القطاع المصرفي الاردني الى استحداث برنامج ضمان متخصص لتمويله ، مشيرا الى ان البرنامج سوف يعزز قدرة المواطن والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من وسائل ترشيد الطاقة وانظمة توليد الطاقة المتجددة عن طريق تمويلها بشروط وكلف منافسة.

من الجدير بالذكر بأن البنك العربي الإسلامي الدولي يوفر العديد من الحلول التمويلية والتسهيلات فيما يتعلق بمشاريع ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة للأفراد والشركات وقد قدم التمويل اللازم لعدد من المشاريع الصناعية والصحية وكذلك في قطاع التعليم من خلال تعاونه مع البنك المركزي من خلال اتفاقية وكالة الاستثمار المقيدة بالإضافة إلى شراكته المميزة مع الشركة الأردنية لضمان القروض (برنامج كفالة) بالإضافة إلى كون البنك من البنوك السباقة في توقيع اتفاقية مع صندوق JREEEF لدعم تمويلات الطاقة المتجددة للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.