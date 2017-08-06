الشاب خالد يُحيي حفلاً نابضاً بالحياة في مهرجانات صور اللبناني

الاصلاح نيوز-

على أنغام موسيقى الراي ذات الإيقاع النابض، وصوته القوي، أشعل الشاب خالد أركان الملعب الروماني في صور بجنوب لبنان، مقدماً واحدة من السهرات التي ستبقى خالدة في الأذهان، في مهرجانات صور الدولية.

وأطل الشاب خالد على الجمهور من خلف الأعمدة الرخامية، مساء السبت 5 أغسطس، متألقاً بصحبة موسيقى صاخبة وأضواء باهرة، وأذهل الحضور القادمين من أنحاء لبنان وخارجه أيضاً.

وعلى مدى ساعتين متواصلتين، قدم الشاب خالد، ذو الـ57 عاماً، مجموعة من الأغاني التي لاقت شهرة عالمية كـ”عيشة” و”وهران” و”عبد القادر” “الشابة” و”سيه لا في” و”دي دي”، إضافة لباقة من أغانيه الحديثة والقديمة المستوحاة من التراث الجزائري وموسيقى الراي.

وتفاعل الجمهور كثيراً، مع أغنية (أنا العربي) التي يعدد فيها كل الدول العربية.

وقال الشاب خالد لتلفزيون رويترز إن “لبنان هو الذي اختارني، والله العظيم، نحن كفنانين يعني يكون الواحد محبوب عالمياً ومحبوب من كل الناس،رسالتي رسالة حب ورسالة تجمع ورسالتي أغنيتي، رسالة فرح”.

ومثل كثير من الموسيقيين الجزائريين، غادر الشاب خالد الجزائر إلى فرنسا وأصبح نجماً عالمياً مع النجاح الكبير الذي حققته بعض أغانيه، في تسعينيات القرن الماضي.

ويعدّ الشاب خالد هو أشهر من أتى بموسيقى الراي إلى الساحة العالمية، ويشعر جمهوره بسعادة غامرة لمجرد رؤيته يغني على المسرح، خصوصاً أغنيتي عيشة وديدي التي مضى على صدورها أكثر من 20 عاماً. وعبر الجمهور اللبناني، الذي تفاعل بشدة مع الشاب خالد، عن سعادته الغامرة بالحفل الذي نُظم في إطار مهرجانات صور الدولية.

وانطلقت مهرجانات صور الدولية هذا العام في يوليو/ تموز، تحت شعار “صور بين الذاكرة والحلم”. ونُظمت تلك المهرجانات أول مرة في عام 1996.

وعلى الرغم من المخاوف الأمنية في لبنان يقول منظمو مهرجانات صور إنها سوف تستمر.