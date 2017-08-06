سعد الصغير هو الفنان الوحيد الذي شارك في تشييع الراقصة غزل

الاصلاح نيوز-

اقتصرت المشاركة الفنية في جنازة الراقصة غزل على الفنان سعد الصغير وحده دون غيره، إذ لم يحضر أي من فناني مصر جنازة الراحلة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة في القاهرة.

وقالت وسائل إعلام في مصر إن الصغير قام بتوفير ثلاث سيارات من سياراته الخاصة لنقل أسرة الراقصة الراحلة إلى الإسكندرية مسقط رأسها لدفنها هناك.

وكان سعد الصغير قد كشف عن صداقته الشديدة بعمرو زوج غزل وصاحب معرض السيارات، كما كشف سعد عن ملابسات حالة غزل الصحية والعملية الجراحية التي خضعت لها وأودت بحياتها وهي عملية “كحت الرحم”، للتخلص من بقايا جنينها الميت والذي فقدته قبل أشهر.

ورحلت غزل بعد خضوعها للجراحة بنصف ساعة داخل إحدى المستشفيات الخاصة.