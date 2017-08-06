حركة فتح: زيارة الملك لرام الله في غاية الأهمية

الاصلاح نيوز-

قال مسؤول في حركة “فتح” الأحد، إن زيارة الملك عبد الله الثاني المقررة إلى رام الله في الضفة الغربية غداً، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس “في غاية الأهمية”.

وذكر عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الزيارة في “غاية الأهمية في ظل التطورات الفلسطينية والإقليمية الأخيرة”.

وأشار الشيخ إلى أن الزيارة تأتي، “في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك وما جرى في القدس من توتر” الشهر الماضي.

وأفاد بأن لقاء عباس والملك الأردني، “سيتناول ملفات عديدة أبرزها السياسي والعلاقة مع إسرائيل والقضايا الإقليمية وكذلك التنسيق الفلسطيني الأردني والجهد المشترك لمواجهة كل التحديات في المسار السياسي”.

وستكون هذه ثالث زيارة الملك الأردني إلى الضفة الغربية بعد عامي 1999 و2012.

د ب أ