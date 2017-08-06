الناصر: بدء تحديث شبكة مياه “مصطبة جرش” بـ368 ألف دينار

الاصلاح نيوز-

قال وزير المياه والري حازم الناصر، خلال توقيعه اتفاقية استبدال شبكات مياه المصطبة في محافظة جرش بقيمة اجمالية بلغت حوالي 368 ألف دينار، ان هذه المشاريع سيكون لها أثرا واضحا في تحسين وصول المياه للمواطنين وخفض الفاقد.

وبين، في بيان صحفي أمس، أن مشروع استبدال وتحديث شبكات المياه الرئيسة والفرعية في منطقة المصطبة يتضمن تنفيذ شبكات مياه جديدة بمواصفات فنية عالية وعمل مناطق توزيع (zone) للمصطبة والمناطق المجاورة بما يكفل انسيابية ورفع كفاءة وصول المياه للمواطنين. وأضاف أن اعمال تنفيذ مشروع شبكة مياه جديدة لمناطق المصطبة سيباشر بتنفيذه من قبل شركة عطا الله وشركاه للمقاولات ويتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخطوط ناقلة وخطوط بولي ايثلين وعمل وصلات منزلية حديثة ومحابس بضغوطات مختلفة لتعزيز التزويد المائي ورفع كفاءة التزويد وخدمة مناطق جديدة.

وأشار الناصر إلى أن الوزارة تقوم بتحديث وتنفيذ شبكات مياه في الجبل الاخضر بقيمة 290 الف دينار في مناطق قصبة جرش لاستبدال شبكات المياه القديمة وتنفيذ خطوط مياه ناقلة دكتايل بأقطار مختلفة.