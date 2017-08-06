الأحد. .. ارتفاع على درجات الحرارة

الاصلاح نيوز-

يطرأ ارتفاع قليل نهار الأحدعلى درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في مختلف المناطق، وتبقى حارة في في الاغوار والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء معتدلة عموماً.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 34 الى 23

غرب عمان: من 32 الى 21

إربد: من 32 الى 22

جرش: من 33 الى 24

السلط: من 30 الى 22

عجلون: من 30 الى 22

الزرقاء: من 35 الى 24

المفرق: من 34 الى 21

مأدبا: من 31 الى 19

الكرك: من 30 الى 21

الطفيلة: من 31 الى 22

معان: من 38 الى 20

العقبة: من 40 الى 30

البحر الميت: من 39 الى 33

والله أعلم …